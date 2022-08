Wandertipp zur blühenden Wacholderheide : Letzte Chance für Heide-Begeisterte

Niederkrüchten Das Elmpter Schwalmbruch gehört zu den faszinierendsten Bereichen im Naturpark Schwalm-Nette. Gerade jetzt, wenn die Wacholderheide blüht. Was es auf der „Tackenbendener Runde“ noch zu entdecken gibt.

Wer ein sich von der Farbenpracht der blühenden Wacholderheide begeistern lassen will, sollte sich beeilen. In wenigen Tagen ist diese Pracht verblüht. „Der August ist der Heide-Monat“, sagt Peter Kolshorn, Biologe an der Bio-Station Krickenbecker Seen und Experte für das Naturschutzgebiet Elmpter Schwalmbruch. Im September laufe die Heideblüte aus. Was Kolshorn in diesem Jahr erneut aufgefallen ist: „Einzelne Flecken sind regelrecht abgestorben. Das liegt an den langen Hitzeperioden.“ Dies habe er früher nicht beobachtet.