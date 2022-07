Auszeichnung in Viersen : Jetzt bewerben für den  Heimat-Preis

Viersen Mit dem Heimat-Preis werden gemeinnützige Projekte ausgezeichnet. Zum Beispiel Ehrenamtliche und Vereine können sich bewerben oder Vorschläge einreichen.

Der Fachbereich Soziales und Wohnen der Stadt Viersen nimmt Bewerbungen um den Preis oder Vorschläge dazu, wer geehrt werden soll, entgegen. Dafür stellt die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite, www.viersen.de, einen Vordruck zur Verfügung. Dieser sollte ausgefüllt und bis spätestens 31. Juli 2022 per E-Mail an fb40i@viersen.de gesendet werden. Auch der Versand per Post ist möglich, an: Stadt Viersen, Fachbereich Soziales und Wohnen, Bahnhofstraße 23-29, 41747 Viersen. Berücksichtigt werden nur Vorschläge von Einwohnern Viersens sowie Vereinen, Verbänden und Organisationen, die ihren Sitz in der Stadt haben.