Alte Sorten finden sich auch auf Streuobstwiesen im Westkreis Viersen, in Schwalmtal gibt es für Schwalmtaler von der Gemeinde solche in Waldniel am Kaiserpark hinter der Kita, im Baugebiet Burghof, Im Rüsgenfeld, Birgen, Stöcken und Dilkrath. In Niederkrüchten betreut der Nabu drei Flächen: Nördlich von Oberkrüchten („Hennesgarten“), vor der Siedlung Venekoten und nördlich der Häuser am Schmutzersweg in Oberkrüchten.