Engagement in Niederkrüchten : Jens Claßen bleibt stellvertretender Wehrleiter in Niederkrüchten

Jens Claßen bleibt stellvertretender Wehrleiter in Niederkrüchten

Engagement in Niederkrüchten

Niederkrüchten Der 40-Jährige erhielt von Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) jetzt die neue Ernennungsurkunde. Claßen ist in dieser Funktion bereits seit Juni 2010 tätig.

Jens Claßen bleibt für weitere sechs Jahre stellvertretender Leiter der Freiwilligen Feuerwehr in Niederkrüchten. Er erhielt von Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) die neue Ernennungsurkunde. Der 40-jährige Claßen ist in dieser Funktion bereits seit Juni 2010 tätig.

Seit seinem zehnten Lebensjahr war er in der Jugendfeuerwehr aktiv, wechselte mit 18 Jahren in die Freiwillige Feuerwehr. Auf Empfehlung von Kreisbrandmeister Rainer Höckels und nach dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderates wurde der verheiratete Vater von zwei Kindern jetzt erneut ernannt.

Im Jahr 2004 gründete er einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb in Niederkrüchten; ist inzwischen Meister. In seiner Freizeit kümmert er sich um seinen Hund und jubelt meistens in der Nordkurve von Borussia Mönchengladbach.