Bildung im Kreis Viersen : Jeder vierte Schüler aus Einwandererfamilie

Genau 10.000 Schüler im Kreis Viersen und damit 27,7 Prozent haben eine Zuwanderungsgeschichte. Das geht aus einer Erhebung des Statistischen Landesamtes NRW fürs Schuljahr 2020/21 hervor. Damit liegt der Kreis Viersen unter dem Landesschnitt von 39,4 Prozent. Die Gemeinde Niederkrüchten hat die landesweit geringste Quote an Schülern mit Migrationshintergrund – dort sind es 4,4 Prozent. Die höchsten Quoten im Kreis Viersen gibt es an den Schulformen Hauptschule (40,1 Prozent), Berufsschule (37,7 Prozent) und Primus-Schule (37,5 Prozent). Den niedrigsten Anteil an Schülern mit Zuwanderungsgeschichte haben im Kreis die Schulformen Sekundarschule (10,5 Prozent), Förderschule Grund-/Hauptschule (15,4) und Gymnasium (18,2 Prozent).