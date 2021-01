Wirtschaft im Kreis Viersen : Jeder dritten Firma geht es schlecht

Kreis Viersen Die Industrie- und Handelskammer befragte rund 120 Betriebe im Kreis Viersen. 42 Prozent der Firmen sagen: Frühestens 2022 erreichen wir wieder Vorkrisenniveau.

Die Lageeinschätzung der Unternehmen fällt demnach wieder leicht negativer aus als noch zu Beginn des zweiten Lockdowns. Sowohl in der Industrie als auch im Einzelhandel, im Großhandel und bei den Dienstleistern sind die „schlecht“-Meldungen gegenüber den „gut“-Meldungen in der Überzahl. Insgesamt melden so 25 Prozent der Betriebe eine gute, aber knapp jeder Dritte eine schlechte Lage. „Im Kreis Viersen ist die Gesamtlage ähnlich wie in den beiden Kammerbezirken. Die Geschäftslage hängt davon ab, ob Lieferanten oder Kunden von den staatlichen Beschränkungen betroffen sind oder eben nicht“, erklärt Steinmetz.