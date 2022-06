Hoher Inzidenz-Wert : Jeder 81. Einwohner im Kreis Viersen mit Corona infiziert

Kreis Viersen Die Corona-Sommerwelle rollt im Kreis Viersen: Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 738,6 hat der Kreis einen der höchsten Werte in Nordrhein-Westfalen. Innerhalb von sechs Tagen stieg die Zahl der Infizierten um mehr als 40 Prozent.

Zum Vergleich: In der Stadt Krefeld stieg der Inzidenz-Wert auf 306,8, im Rhein-Kreis Neuss liegt der Wert bei 581,2. Der NRW-Schnitt lag am Mittwoch bei 547,2.

Nach einer Hochrechnung des Kreises sind aktuell knapp 3.700 Bewohner infiziert, das wäre jeder 81. Einwohner. Am vergangenen Donnerstag lag die Zahl noch bei rund 2.600. Das entspricht einem Plus innerhalb von sechs Tagen von mehr als 42 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass die Zahlen in Wahrheit noch höher liegen dürften, da in die amtliche Statistik nur positive PCR-Tests einfließen. Viele Menschen machen aber nach einem positiven Schnelltest gar keinen PCR-Test mehr. Und: Die Zahl der Testungen ist nach dem Wegfall vieler Corona-Schutzmaßnahmen deutlich zurückgegangen.

Gleichwohl ist die Lage in den Krankenhäusern im Kreis beherrschbar. Stationär wurden am Mittwoch 20 Infizierte behandelt, das sind sechs mehr als eine Woche zuvor. Ein Corona-Patient befindet sich auf der Intensivstation; er wird nicht beatmet. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in NRW lag am Mittwoch bei 4,7.