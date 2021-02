Corona im Kreis Viersen : Jeder 40. Einwohner bereits mit Corona infiziert

Kreis Viersen Seit Beginn der Corona-Pandemie war bereits jeder 40. Bewohner des Kreises Viersen mit dem Virus infiziert. Aktuell gelten 349 Personen als infiziert.

Am Mittwoch wurden dem Gesundheitsamt 51 neue Infektionen gemeldet, darunter eine Person aus der städtischen Kita am Hoserkirchweg in Viersen. Damit gelten aktuell 349 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 29 weniger als am Dienstag. Der Inzidenz-Wert sank weiter von 77 auf 74. Allerdings gab es zwei weitere Todesfälle von Sars-CoV-2-Infizierten. Es handelt sich um einen 64-jährigen Mann aus Viersen und einen 82-Jährigen aus Tönisvorst.