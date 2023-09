Gastronomie in Mönchengladbach und Viersen Eine Prise Sterneküche im „Gasthof Hülser“

Mit seinem neuen Job ist er wieder in der klassischen Gastronomie. Wie sieht es da mit Zeit für die Familie aus? „Hier haben wir eine Lösung gefunden“, sagt Voss. Für das à-la-carte-Geschäft ist das Restaurant nur abends geöffnet. An drei Tagen steht Voss vormittags in der Küche und macht die Vorbereitungen. An zwei Abenden steht er selbst am Herd, an den anderen übernehmen zwei Kollegen.