Jazz in Viersen : Jazzer Jens Düppe spielte im Weberhaus

Viersen Nur 40 Musikfans kamen, um den Jazz-Schlagzeuger Jens Düppe und sein Quartett im Weberhaus zu hören.

Das Quartett lieferte eine konzentrierte, nie verkrampfte Performance. Alle Kompositionen stammten vom Bandleader, der darin seine eigenen Vorstellungen mit dem besonderen Schwerpunkt Rhythmik umsetzte. So war der Groove dieser Musik nicht leicht zu entziffern, denn er bestand aus komplexen rhythmischen Abläufen für alle Bandmitglieder. Manchmal fühlte es sich so an, als stünde die Musik, doch dieser Eindruck wurde von den anderen einsetzenden Musikern gleich wieder aufgelöst. Bassist Christian Ramond verharrte lange auf nur einem Ton, den Pianist Lars Duppler oder Frederik Köster an der Trompete übernahmen, um ihn als Ausgangspunkt für eigene Wege zu nutzen. Lange blieb der Bassist dann nicht bei seinem Rhythmus, sondern folgte den Kollegen.

Frederik Förster an der Trompete nutzte alle Möglichkeiten der Klangvariation am Instrument und auf der Bühne, in seinen Improvisationen wollte er es einfach wissen und steigerte sich in höchste Lagen. Neben diesen Stücken gab es zum Glück auch Ruhepunkte wie die lyrische Jazzballade „Magnolia“, die Düppe seiner Frau gewidmet hat. Ein toller Jazzabend, dem einfach nur ein voll besetzter Saal fehlte. Das nächste Konzert ist am 17.Mai; dann spielt das Susan-Weinert-Trio.