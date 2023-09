Jazz-Festival Viersen Maika macht Musik zum Genuss

Der Ernst-Klusen-Saal in der Viersener Festhalle gehörte am Freitagabend ihr: Maika Küster, Frontfrau der Band Wir hatten was mit Björn, war bei der 36. Auflage des Jazz-Festivals als Artist-in-Residence eingeladen, war mit drei verschiedenen Ensembles an einem Abend zu hören. Ensembles, deren Zusammensetzung ihr oblag.