Deutscher Jazzpreis Jazzfestival Viersen für begehrte Auszeichnung nominiert

Beworben hatte sich die Kulturabteilung der Stadt Viersen mit dem 36. Internationalen Jazzfestival, das im September 2023 stattfand. An drei Tagen präsentierte sich in Viersen auf drei Bühnen rund um die Festhalle und in einer Matinée in der Kreuzkirche ein vielseitiges Programm. Die „Jazzband Challenge“ für Nachwuchsbands gehört ebenso dazu wie das „Junior’s Jazz Open“ am Festival-Sonntag.