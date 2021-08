Kultur in Viersen : Jazzband-Challenge diesmal digital

Viersen Die Gewinner dürfen im September beim internationalen Jazzfestival in Viersen spielen. Allerdings werden sie nicht in der Festhalle auf der Bühne stehen.

Seit 2014 ist die Jazzband-Challenge Teil des Jazzfestivals. Ziel des Wettbewerbs ist es, jungen Jazznachwuchs zu fördern. 2019 traten die Bewerber noch in der Rockschicht an der Bahnhofstraße gegeneinander an. Jury und Publikum kürten die Gewinner, die wenige Wochen später an je einem Abend beim Jazzfestival in der Festhalle auftreten durften: die Bands Molass und Taz Chernill. Nun heißt es aus der Stadtverwaltung: „Um sicherzustellen, dass alle Schutzregeln eingehalten werden können, findet die Jazzband-Challenge ausschließlich digital statt.“ Der Preis für die Gewinnerband ist ein Auftritt beim Jazzfestival am Samstag, 25. September. Allerdings nicht in der Festhalle, sondern auf einer Open-Air-Bühne im Lyzeumsgarten dahinter.