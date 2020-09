Kulturpause in Brüggen beendet : Jazz und Comdy im Innenhof von Burg Brüggen

Brüggen Ungewöhnliche Jazzmusik, etwa von einem Vibraphon, erwartet die Zuschauer am Freitag im Innenhof von Burg Brüggen. Am Samstag wird dort „Hastenraths Will“ erwartet.

Am Freitag, 11. September, beginnt um 20 Uhr „Jazz in der Burg“ mit Gero Körner (Klavier) und Matthias Strucken (Vibraphon). Stefan Rey am Bass und Gastgeber André Spajic begleiten sie am Schlagzeug. Der Eintritt kostet zwölf Euro bei telefonischer Vorbestellung und 14 Euro an der Abendkasse. Einlass: 19.30 Uhr. Am Samstag, 12. September, 18 Uhr, ist Christian Macharski alias Hastenraths Will zu Gast. Mit seiner Kultfigur eines charismatischen Landwirts erklärt er humorvoll die Probleme der Welt und auch die in Wills Heimatdorf Saffelen. Einlass zu seinem Programm „Die Welt ist ein Dorf“ ist um 17.30 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.