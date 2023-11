Hofläden in Niederkrüchten „Was ich mache, ist einzigartig im Kreis Viersen“

„Möppis, kommt her“, ruft Christian Jakobs mit seiner tiefen Stimme. Er steht mitten im Nirgendwo auf dem ehemaligen Militärflughafen in Elmpt. Vor ihm ein niedriger Zaun, dahinter viel Grün, ein kleiner Hügel. Keine „Möppis“ in Sicht. Aber dann: Eine Schar kleiner, wolliger Schafe prescht aus dem Unterholz hervor. Erwartungsvoll blicken sie den Landwirt an. Als nichts Interessantes passiert, beginnen sie mit ihrem Job: Äsend das Stück Land schön sauber zu halten.