Kreis Viersen im Jahr 2022 Was uns im Grenzland 2022 bewegt hat

Der Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar sorgt für einen Strom von Geflüchteten und für enorme Hilfsbereitschaft im gesamten Kreis Viersen. Hier begrüßt Hans-Wilhelm Janissen (links), dessen Frau aus Kanew stammt, am 8. März Kriegsflüchtlinge, die Appartements in der Residenz Irmgardis in Viersen beziehen.