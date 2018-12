Am 18. Januar richtet der Orkan „Friederike“ massive Verwüstungen im Kreis Viersen an. Jörg Brockes, Betreiber des Kletterwalds Niederrhein auf den Süchtelner Höhen, steht vor seinem verwüsteten Lebenstraum. „Und das in einer Dimension, die selbst beim größten Optimisten Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung aufkommen lässt“, sagt er. 70 Prozent der Fichten auf dem 28.000 Quadratmeter großen Gelände sind umgeknickt; insgesamt beschädigte der Orkan rund 15.000 Bäume in Viersen. Brockes und sein Team bauten wieder auf, dann kam im trockenen Sommer eine Borkenkäferplage; die Schädlinge befielen die 100 Bäume auf dem Gelände. 2020 will Brockes mit dem Kletterwald die Süchtelner Höhen verlassen. Als das Jahr erst drei Tage jung war, hatte das Sturmtief „Burglind“ schon eine erste Vorwarnung gegeben: Strommasten knickten um, Straßen wurden überflutet, tischtennisballgroße Hagelkörner prasselten darnieder – und 60 Passagiere saßen über Stunden im RE13 fest. Am 16. Mai wirbelte ein Tornado durch den Kreis Viersen. In Viersen-Boisheim wurden 50 Häuser abgedeckt, am Friedhof knickten nahezu alle Bäume um.