Kriminalität : Jagdszenen in der Viersener Innenstadt

Viersen Mit schweren Verletzungen ist ein 18-jähriger Viersener am Montag ins Krankenhaus gebracht worden. Der junge Mann war von einer Gruppe Bekannter in wechselnder Tatbeteiligung geschlagen und getreten worden.

Die Beschuldigten, 14 und 19 Jahre alte Jugendliche mit Wohnsitz in Viersen, sollen ihr Opfer nach vorherigen Streitigkeiten in den Nachmittagsstunden des Montages quer durch die Viersener Innenstadt verfolgt haben. Erst als Zeugen sich auf dem Hammer Kirchweg in die körperliche Auseinandersetzung einmischten, ließen die Jugendlichen von ihrem Opfer ab und flüchteten zunächst. Während ihrer Flucht durchs Stadtgebiet trafen drei aus der Gruppe an der Brüsseler Allee auf weitere drei flüchtig Bekannte im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren. Ein 14-Jähriger aus dem Quartett forderte die Herausgabe des mitgeführten Fahrrads. Als der 15-Jährige sich weigerte, soll er von dem Beschuldigten weggeschubst worden sein. Der 14-Jährige entriss dem 15-Jährigen das Fahrrad und fuhr damit davon. Im Rahmen der Fahndung trafen Einsatzkräfte der Viersener Polizeiwache auf die Verdächtigen. Das geraubte Fahrrad stellten sie an der Wohnanschrift des 14-Jährigen sicher und händigten es dem Eigentümer wieder aus. Der polizeibekannte 14-Jährige legte laut Polizei ein Geständnis ab. Die Polizei übergab alle Verdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an.