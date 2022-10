Islam-Ausstellung : Reise durch die islamische Zeit im Stadthaus in Viersen

Im Stadthaus läuft derzeit eine Ausstellung, die den Islam in seiner Gesamtheit in den Blick nimmt. Foto: Ahmadiyya Muslim Gemeinde

Viersen Die islamische Reformgemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat lädt zu einem Besuch einer Ausstellung ins Viersener Stadthaus ein.

Im Foyer des Stadthauses in Alt-Viersen ist derzeit eine Islam-Ausstellung mit dem Thema „Eine Reise durch die islamische Zeit“ zu sehen. Konzipiert hat sie die islamische Reformgemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat in Viersen und Mönchengladbach .

„Die öffentliche Debatte über den Islam beschränkt sich häufig auf einzelne Aspekte wie Fundamentalismus oder Extremismus. Gerade dieser selektiven Wahrnehmung will diese Ausstellung entgegenwirken, weil sie den Islam in seiner Gesamtheit in den Blick nimmt und die friedlichen Lehren dieser Religion betont“, erläutert Ghalib Sheikh, Sprecher der Reformgemeinde. Das Ziel der Ausstellung sei es, über den Islam zu informieren und den interreligiösen Frieden in der Gesellschaft zu fördern.