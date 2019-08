Viersen : Irmgardisoktav ohne Heiligenberg

Info

Termin Auftakt zur Irmgardisoktav ist ein Gottesdienst am Samstag, 7. September, 16.45 Uhr, eine Messe in der Kapelle des Krankenhauses St. Irmgardis. Offiziell eröffnet wird die Oktav am Sonntag, 8. September, 10 Uhr, mit einer Festmesse in der Kirche St. Clemens. Die Oktav endet am Sonntag, 15. September.

Programm Auf der Internetseite der Gemeinde St. Clemens ist das aktuelle Programm zu finden, www.st-clemens-suechteln.de