Veranstaltung in Viersen : Oldtimer starten zur Irmgardis-Rallye

65 Fahrzeuge sind für die Oldtimer-Ausfahrt gemeldet. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Süchteln Der Motorsportclub (MSC) Süchteln lädt für Sonntag zur zehnten Irmgardis-Rallye ein. Besucher haben die Möglichkeit, sich die Fahrzeuge anzuschauen und mit den Fahrern ins Gespräch zu kommen.

Von Bianca Treffer

Wenn sich in der Süchtelner Innenstadt ein Oldtimer an den nächsten reiht, dann ist es wieder so weit: Die traditionelle Irmgardis-Rallye steht an. Seit 2011 veranstaltet der Motorsportclub (MSC) Süchteln zum Ende der Irmgardisoktav seine Ausfahrt. Am Sonntag, 11. September, können sich die Besucher auf 65 Fahrzeuge freuen, darunter auch drei der sogenannten Youngsters. Zu dieser Kategorie gehören Autos, die mindestens 25 Jahre alt sein müssen, indes zu den Oldtimern zählt, wer über 30 Jahre alt ist.

„Wir haben wieder einmal eine schöne Mischung an Fahrzeugen. Wobei der älteste Wagen Baujahr 1934 ist. Es handelt sich um einen Austin 10/4 Salone“, sagt Thomas Biastoch, Vorstandsvorsitzender vom MSC Süchteln. Ob ein Triumph Cabrio Stag in kanariengelb, ein Mercedes 300 SL Cabrio, Baujahr 1961 oder ein Phantom – bei der nunmehr zehnten Rallye gibt es für die Besucher viel zu sehen. Was in diesem Jahr allerdings fehlt, sind die Motorräder. Dazu gab es bislang keine Anmeldungen.

Die ersten Oldtimer trudeln am 11. September ab 8 Uhr ein. Bis 10 Uhr haben die Besucher die Gelegenheit, die Fahrzeuge, die in der Süchtelner Innenstadt stehen werden, zu bewundern und natürlich mit den Besitzern zu erzählen. Um 10 Uhr fällt der Startschuss für die Ausfahrt. Ab 11 Uhr sorgt die Formation „Vierscher Ratpack“ mit ihrer Cover-Musik aus den 50- und 60er Jahren für passende musikalische Begleitung.

Die Oldtimer starten in Richtung Vinkrath, bevor es über weitere kleine Ortschaften außerhalb vom Kreis Viersen entlang von Kerken und Wachtendonk wieder in Richtung heimisches Kreisgebiet geht. Nachdem Vinkrath und Oedt passiert werden, trudeln die Fahrzeuge gegen 12 Uhr in der Süchtelner Innenstadt ein. Bis 14 Uhr geht die Mittagspause, bei der die Besucher erneut durch die Oldtimerreihen flanieren können. Um 14 Uhr starten die Wagen zur zweiten Etappe. Diesmal gehören Lobberich, Breyell, Boisheim, Schaag, Kindt, Born, Dilkrath, Amern, Dülken und Viersen zur Route.

Für die Ausarbeitung der Streckenführungen sind Heike Biastoch und Alexandra Hurschler zuständig. Sie haben die beiden jeweils rund 50 Kilometer langen Touren erstellt, sind sie abgefahren und haben die benötigten Genehmigungen eingeholt. Zwischen 16 und 17 Uhr werden die Fahrzeuge am Ziel in Süchteln ankommen, wo sich gegen 17.30 Uhr die Siegerehrung anschließt. Insgesamt wird in acht Klassen gestartet. Für die Rallye besteht noch die Möglichkeit der Nachmeldung. Fahrer und Beifahrer zahlen insgesamt 84 Euro. Darin enthalten sind das Frühstück, das Mittagessen und Getränkemarken. Kontakt: www.msc-suechten.de.

(tre)