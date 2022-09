Ausfahrt ab Viersen : Hunderte Oldtimer-Fans bei Irmgardis-Rallye

Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn) 8 Bilder Oldtimer-Fans versammeln sich bei Irmgardis-Rallye in Süchteln

Viersen 66 historische Fahrzeuge starteten am Sonntag bei der Oldtimer-Rallye in Viersen-Süchteln. Die Sieger wurden am Nachmittag geehrt.

Von Sven Witthake

Wenn ein extremer Geruch von Benzin in der Luft liegt und Chrom in der Sonne blitzt, wissen alle Einwohner von Viersen-Süchteln, dass Irmgardis-Rallye ist. Und alle, die Benzin gut riechen können, sind dann auch auf der Hochstraße im Ortszentrum mit dabei. Entweder in einem der 66 historischen Fahrzeuge oder am Ziel der Rallye, wo auch eine Bühne aufgebaut war, auf der den vielen Hundert Besuchern ein buntes Programm geboten wurde. Man musste sich also nicht unbedingt für Oldtimer interessieren, um den Sonntag auf der Hochstraße in Süchteln zu verbringen.

Seit 2011 veranstaltet der Motorsport-Club Süchteln die beliebte Irmgardis-Rallye in Süchteln, deren Strecke durch den Kreis Viersen und den Kreis Kleve führt. Es geht von Süchteln über Nettetal-Schaag bis nach Kerken-Aldekerk und Issum-Sevelen.

Der Süchtelner Dominik Lenßen war schon zum wiederholten Mal mit seinem VW Santana von Baujahr 1982 am Start. Bei der Irmgardis-Rallye vor drei Jahren war er sogar auf dem Siegerpodest. Er wurde in der Klasse 5 für Baujahr 1980 bis 1986 Zweiter. „Hoffentlich belege ich diesmal auch einen guten Platz. Ich bin gespannt auf das Ergebnis“, rechnete er sich wieder Chancen auf einen Platz auf dem Siegertreppchen aus. „Das Ganze hier ist super organisiert“, lobte Lenßen den Motorsport-Club Süchteln und seinen Vorsitzenden Thomas Biastoch. Der war den ganzen Tag im Stress und kam auch bei mäßigen Temperaturen um 20 Grad schon mal ins Schwitzen.

Highlight der Rallye war ein Austin Saloon von Baujahr 1934. Gefahren wurde er von Thomas Höfer. Mit dabei in der Klasse 1 und 2 mit einem Baujahr bis 1959 waren auch ein Triumph TR2 und ein Cadillac Serie 62 Sedan. Eins der neueren Fahrzeuge an diesem Tag in Süchteln war der Porsche 928 GTS von Besitzer Heinz Jaspers. Der war schon früh von der Tour am Niederrhein zurück auf der Hochstraße in Süchteln und präsentierte seinen Oldtimer den Besuchern der Rallye. Mit dabei auch drei Youngtimer, die ein Baujahr ab 1993 haben. Und außerdem freuten sich die Besucher über einen VW Käfer 1300 mit Baujahr 1971. Auch nicht fehlen durfte eine „Ente“ von 1973.

Bis in den Abend wurde auf der Hochstraße nach Ende der Rallye noch gefeiert. Und vielleicht hat der eine oder andere Besucher auch Benzin geleckt und der nächste Wagen wird dann auch ein Oldtimer.