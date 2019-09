Oldtimer in Viersen : Zum ersten Mal bei der Irmgardis-Rallye

Toni Wasseige startet am Wochenende zum ersten Mal bei der Irmgardis-Rallye in Süchteln, mit seinem Chevrolet C 20 Apache, Baujahr 1960. Foto: Nadine Fischer

Toni Wasseige hat sich beeilt und sein Ziel erreicht: Pünktlich zur Irmgardis-Rallye hat er seinen Oldtimer Baujahr 1960 fertig restauriert. Am Sonntagmorgen ist er in Süchteln einer von 100 Startern.

Für Toni Wasseige ist die Irmgardis-Rallye eine Herausforderung. Denn: „Ich habe überhaupt keinen Orientierungssinn“, sagt der 64-Jährige. Ob Wasseige also nach 125 Kilometern nur grob ausgeschildertem Rundkurs über niederrheinische Landstraßen mit seinem erst vor acht Wochen fertig restaurierten Chevrolet C20 Apache Baujahr 1960 wieder zurück nach Süchteln findet? Am Sonntag, 15. September, wird es sich herausstellen.

Zum neunten Mal richtet der Motorsportclub (MSC) Süchteln die Irmgardis-Rallye aus. Rund 30 Helfer sind im Einsatz. 100 Fahrer, darunter sieben mit Motorrädern, starten in fünf Oldtimer-Altersklassen. „So viele hatten wir noch nie“, sagt der MSC-Vorsitzende Michael Mevissen. Üblicherweise seien eher rund 90 Fahrer gemeldet, diesmal habe es einfach mehr Bewerbungen gegeben. „100 Starter sind aber die Höchstgrenze“, sagt Mevissens Stellvertreter Helmut Kallen. Sonst werde es in der Innenstadt zu voll, es würden auch noch mehr Helfer gebraucht. Was für die Beiden den Charme der Irmgardis-Rallye ausmacht? „Die Stadt ist schön geschmückt, außerdem wird das Publikum mit einbezogen“, sagen sie. So sei etwa nachmittags ein Quiz mit Fragen rund um Oldtimer geplant.

Info Die Rallye beginnt um 10 Uhr Start Am Sonntag, 15. September, 10 Uhr, starten die 100 Teilnehmer der Irmgardis-Rallye zwischen Weberbrunnen und Kirche St. Clemens in Süchteln. Ziel Gegen 16 Uhr treffen die ersten Oldtimer im Ziel in der Süchtelner Fußgängerzone ein. Siegerehrung ist gegen 18 Uhr. Musik Tagsüber spielt in der Innenstadt das „Vierscher Rat Pack“.

Der Rallye-Tag beginnt um 8 Uhr, dann treffen die Oldtimer in der Fußgängerzone ein. Die Teilnehmer können sich am Frühstücksbuffet des MSC austauschen, um 9.30 Uhr folgt die Fahrerbesprechung. Dabei bekommen die Fahrer unter anderem ihre „Road Books“, also die Bücher, in denen sie Hinweise zur Streckenführung finden. Start ist um 10 Uhr an der Pfarrkirche St. Clemens, wo etwa zeitgleich die Irmgardis-Oktav zu Ehren der Süchtelner Schutzpatronin Irmgardis endet.

Unterwegs auf der Tour müssen die Fahrer Aufgaben erfüllen – und dafür immer genau den richtigen Weg finden. Für 12 Uhr ist eine Mittagspause in Süchteln eingeplant, von dort aus brechen die Fahrer gegen 14 Uhr ein zweites Mal auf. Die Tour, so viel erfahren sie vorab, führt sie unter anderem nach Brüggen, Kempen, Moers und Krefeld. „Wir erwarten die ersten Fahrer gegen 16 Uhr im Ziel“, sagt Kallen. Die Siegerehrung sei für 18 Uhr geplant. Weil Opel in diesem Jahr 120-jähriges Bestehen feiert, soll diesmal auch ein Preis an den besten Opel-Fahrer vergeben werden. Insgesamt sind neun Wagen des Herstellers vertreten, das älteste Modell ist ein Opel 6 aus der Zeit um 1936.

Für Toni Wasseige ist es nicht wichtig, ob er letztendlich auf dem Siegertreppchen steht. „Ich möchte einfach dabei sein“, sagt der Schwalmtaler. Knapp zweieinhalb Jahre lang hat er seinen Chevrolet aufbereitet. Acht Monate hatte er vorher nach so einem amerikanischen Pick up, einem Geländewagen mit offener Ladefläche, gesucht. Bei einem Berliner Händler wurde er fündig. „Der Wagen kommt ursprünglich aus Michigan“, sagt Wasseige. Da sei der Chevrolet allerdings noch grün lackiert gewesen – jetzt ist er dunkelrot. Eigentlich seien ja Motorräder der Marke Harley Davidson seine Leidenschaft, räumt Wasseige ein. Doch für den Geländewagen macht der Rentner eine Ausnahme. „Als die Spedition ihn lieferte, sah er top aus, sprang an, bremste sehr schlecht – aber er fuhr“, erinnert er sich. „Ich habe den Wagen bis auf die letzte Schraube auseinander genommen und wieder zusammengebaut.“ Bis Dezember 2018 arbeitete Wasseige beim Ordnungsamt Viersen, seinen Kollegen erzählte er öfter Mal von seinem Oldtimer. Eine Kollegin brachte ihn auf die Idee, bei der Irmgardis-Rallye zu starten: Also war sein Ziel, den Wagen vorher fertig zu haben.