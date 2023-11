Konzert in Viersen Musik aus Irland in der Festhalle Viersen

Wo gibt es Karten? Eine Eintrittskarte für das „Irish Folk Festival“ kostet pro Person 23 Euro. Sie ist beim Ticketing der Kulturabteilung an der Heimbachstraße 12 in Viersen erhältlich: Dienstag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, am Donnerstag zusätzlich von 14 bis 18 Uhr, Telefon 02162 101-466 oder -468, E-Mail kartenvorverkauf@viersen.de. Laut Auskunft der Stadt am Dienstag sind noch Tickets verfügbar. Je nach Nachfrage gibt es auch Karten an der Abendkasse.