Corona-Pandemie : Inzidenz-Wert im Kreis Viersen sinkt weiter

Kreis Viersen Aktuell gelten 485 Menschen im Kreis Viersen als mit dem Corona-Virus infiziert, davon 33 neu. 653 Kontaktpersonen befinden sich zurzeit in Quarantäne.

Dem Kreis Viersen wurden am Freitag, 3. September, 33 neue Infektionen mit dem Corona-Virus bekannt. Von den 33 Neuinfektionen sind 39 Prozent bis 19 Jahre alt. Außer zwei 80-Jährigen sind alle Neuinfizierten jünger als 60. Aktuell gelten 485 Menschen im Kreis Viersen als infiziert. 653 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 92,5 auf 78,0.

In den einzelnen Kommunen im Westkreis sind als aktuell infiziert gemeldet: in der Stadt Viersen 134 (+2), in der Stadt Nettetal 76 (-2), in den Gemeinden Schwalmtal 37 (+2), Brüggen 30 (+21) und Niederkrüchten 10 (+/-0).