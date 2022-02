Corona im Kreis Viersen : Inzidenzwert sinkt unter 900

Am Wochenende ist der Inzidenzwert im Kreis Viersen von mehr als 1000 unter 900 gefallen. Foto: dpa/Peter Steffen

Kreis Viersen Der Inzidenzwert im Kreis Viersen ist von 1062,9 am Freitag auf 899,7 am Sonntag gesunken. Laut Divi-Intensivregister wurde in den Krankenhäusern im Kreis Viersen ein Covid-19-Patient intensivmedizinisch behandelt, er musste invasiv beatmet werden.

Der Kreis Viersen bietet am Donnerstag, 3. März, von 15 bis 19 Uhr eine mobile Impfaktion im „Convent“, Brigittenstraße 10, an. Eine Anmeldung ist erforderlich. Es werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen angeboten. Geimpft werden können Personen ab zwölf Jahren.

Am Freitag, 4. März, steht der Impfbus von 14 bis 16 Uhr beim Wochenmarkt auf dem Nikolausplatz in Brüggen. Auch hier ist eine Anmeldung erforderlich.

(mrö)