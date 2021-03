Corona-Zahlen im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert steigt auf 58 — zwei weitere Todesfälle

Am Mittwoch wurden im Kreis Viersen 43 Neuinfektionen bekannt. Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin hält Coronavirus-Testproben in der Hand. Foto: dpa/Peter Steffen

Kreis Viersen Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen ist am Mittwoch von 49 auf 58 angestiegen. Es wurden 43 neue Infektionen registriert. Zwei weitere Covid-19-Patienten sind an den Folgen ihrer Infektion verstorben.

Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen ist am Mittwoch von 49 auf 58 angestiegen. Beim Kreisgesundheitsamt wurden 43 neue Infektionen registriert, darunter auch eine Person an der Europaschule in Schwalmtal. Und: Zwei weitere Covid-19-Patienten sind an den Folgen ihrer Infektion verstorben. Dabei handelt es sich nach Angaben des Kreises um einen 68-jährigen Mann aus Viersen und eine 85-jährige Frau aus Nettetal.