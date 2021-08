Corona-Pandemie : Kreis Viersen verzeichnet neun Neuinfektionen

93 Menschen im Kreis Viersen sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 147 Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Foto: dpa-tmn/Moritz Frankenberg

Kreis Viersen Insgesamt gelten aktuell 93 Einwohner im Kreis Viersen als infiziert. So entwickelten sich die Corona-Fallzahlen in den einzelnen Kommunen.

Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen ist wieder gestiegen: Das Robert-Koch-Institut meldete für Dienstag einen Wert von 23,1 (Vortag: 21,7). Laut Corona-Schutzverordnung gelten aktuell weiterhin die Maßnahmen der Stufe 1. Wie eine Kreis-Sprecherin mitteilte, verzeichnete der Kreis Viersen am Dienstag neun Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Aktuell gelten 93 Menschen im Kreis Viersen als infiziert – 55 von ihnen haben sich mit der aggressiveren Delta-Variante angesteckt. 147 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. In Krankenhäusern im Kreis Viersen werden zwei Covid-19-Patienten stationär behandelt, einer von ihnen befindet sich auf einer Intensivstation, muss aber nicht beatmet werden. Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis Viersen 11.810 Corona-Fälle nachgewiesen. Dabei entfallen insgesamt 2645 Ansteckungen auf die Variante B.1.1.7 (Alpha), 268 Ansteckungen auf die Variante B.1.351 (Beta), und 102 Ansteckungen auf die Variante B.1.617.2 (Delta). Bis Montag hatten 193.117 Menschen im Kreis Viersen eine Erstimpfung erhalten (Anteil der Geimpften pro 100 Einwohner: 64,6 Prozent), 155.579 auch eine Zweitimpfung (52,1 Prozent).