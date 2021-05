Corona im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert steigt über 35 — ein weiterer Todesfall

Kreis Viersen Der Kreis Viersen meldet einen weiteren Todesfall - ein Covid-19-Patient aus Kempen verstarb an den Folgen der Infektion. Er wurde 54 Jahre alt.

Weitere Corona-Lockerungen im Kreis Viersen wird es frühestens in der kommenden Woche geben. Am Montag stieg der Inzidenz-Wert über die Marke von 35. Das Robert-Koch-Institut meldete für den Kreis Viersen einen Wert von 35,5 – nachdem der Wert Ende vergangener Woche unter 35 lag. Lockerungen der Stufe 1 der Corona-Schutzverordnung NRW können aber erst in Kraft treten, wenn der Inzidenz-Wert an fünf Werktagen unter 35 lag. Der Kreis Viersen kommt in seiner Statistik auf einen Inzidenz-Wert von 31; maßgeblich ist allerdings der Wert des Robert-Koch-Instituts. Zu Abweichungen beider Werte kommt es unter anderem, weil der Kreis aktuellere Werte berücksichtigt.