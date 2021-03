Corona im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert steigt von 56 auf 64

Kreis Viersen Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen ist am Freitag von 56 auf 64 gestiegen. Immer mehr Einwohner infizieren sich mit einer Mutation des Coronavirus.

Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen ist am Freitag von 56 auf 64 gestiegen. Immer mehr Einwohner infizieren sich mit einer Mutation des Coronavirus. Nach einer Kalkulation des Kreises lag der Anteil der aktuell Infizierten, die sich mit der südafrikanischen oder britischen Virusvariante angesteckt haben, am Freitag bei 39 Prozent (Donnerstag: 35 Prozent). Die Mehrzahl von ihnen trägt die britische Virusvariante in sich.

Am Freitag registrierte das Kreisgesundheitsamt 45 Neuinfektionen, darunter auch eine Person in der Kita Spatzennest in Kempen und eine aus der LVR-Hanns-Dieter-Hüsch-Schule in Viersen. Die Zahl der aktuell Infizierten stieg gegenüber Donnerstag um 21 auf 226. In Quarantäne befinden sich 508 Kontaktpersonen.