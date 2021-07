Corona im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert im Kreis Viersen steigt von 4,7 auf 7,4

Was steigt schneller - die Zahl der Geimpften oder der Inzidenzwert? Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Kreis Viersen Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen ist laut Robert-Koch-Institut am Donnerstag auf 7,4 gestiegen. In den Tagen zuvor hatte der Inzidenz-Wert stabil bei 4,7 gelegen. Damit gilt von diesem Freitag an im Kreis Viersen die neue Inzidenz-Stufe 0, treten zahlreiche weitere Lockerungen in Kraft.

Das Kreisgesundheitsamt registrierte am Donnerstag vier Neuinfektionen. Damit gelten aktuell 23 Einwohner als infiziert, das sind drei weniger als am Mittwoch. Dabei spielen die Corona-Varianten eine untergeordnete Rolle. Nach einer Kalkulation des Kreisgesundheitsamtes sind vier von ihnen mit der zunächst in Großbritannien entdeckten Alpha-Variante und zwei mit der zunächst in Indien gefundenen Delta-Variante des Virus infiziert.

Der Anteil der vollständig Geimpften im Kreis Viersen stieg am Donnerstag von 42,1 auf 42,8 Prozent, der Anteil der Einwohner mit einer Erstimpfung von 59,6 auf 59,8 Prozent.

Die aktuellen Infizierten-Zahlen in den Städten und Gemeinden: Viersen: 5 (-2), Nettetal: 2 (+/-0), Brüggen: 0 (+/-0), Niederkrüchten: 0 (+/-0), Schwalmtal: 2 (-3), Kempen: 0 (+/-0), Willich: 10 (+2), Grefrath: 2 (+1), Tönisvorst: 2 (-1).

