Corona-Pandemie : Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen steigt über 400

Das Kreisgesundheitsamt registrierte am Mittwoch 220 Neuinfektionen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Viersen Erstmals seit 13. Dezember 2021 ist der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen am Mittwoch wieder über die 400er-Marke gestiegen. Das Kreisgesundheitsamt registrierte 220 Neuinfektionen, darunter neun an Schulen und eine in Pflegeheimen.

Damit gelten aktuell 1789 Einwohner als infiziert (+60). Der Inzidenz-Wert stieg von 382,9 am Dienstag auf 406,3, liegt damit über dem NRW-Schnitt von 395,7.

In den Krankenhäusern im Kreis Viersen wurden am Mittwoch 15 Covid-19-Patienten stationär behandelt (+3). Zwei von ihnen liegen auf der Intensivstation (+1), einer muss beatmet werden (+/-0).

So haben sich die Fallzahlen im Kreis Viersen entwickelt: Viersen 502 (+20), Nettetal 222 (-1), Brüggen 57 (-3), Schwalmtal 70 (-7), Niederkrüchten 46 (+20), Kempen 244 (+11), Willich 324 (+10), Tönisvorst 256 (+9), Grefrath 68 (+2).

(mrö)