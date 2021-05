Corona im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert steigt leicht, bleibt aber unter 100

Kreis Viersen Fünf Intensivbetten sind in den Krankenhäusern des Kreises Viersen derzeit frei. Knapp 1000 Einwohner befinden sich in Quarantäne.

Im Kreis Viersen hat sich der Inzidenz-Wert am Montag leicht erhöht – er stieg von 84 auf 90. Seit Samstag registrierte das Kreisgesundheitsamt 91 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Aktuell gelten 543 Personen als infiziert. Nach einer Kalkulation des Kreises handelt es sich bei 62 Prozent der aktuellen Infektionen um Mutanten des ursprünglichen Coronavirus. 997 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne. Bleibt der Inzidenz-Wert weiter unter 100, könnten am Freitag Corona-Schutzmaßnahmen zurückgenommen werden.