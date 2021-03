Corona im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert steigt leicht auf 86

Kreis Viersen Die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen steigt. Und: Mittlerweile sind die Virus-Varianten für 71 Prozent der aktuellen Corona-Infektionen im Kreis Viersen verantwortlich.

In zwei Pflegeeinrichtungen und einem Kindergarten kam es zu Neuinfektionen. Betroffen sind das Marienheim in Nettetal-Hinsbeck, in dem zwei Mitarbeiter positiv getestet wurden sowie das DRK-Seniorenzentrum in Brüggen-Bracht, in dem ein Mitarbeiter infiziert wurde. Auch in der Regenbogenschule in Kempen wurde eine Person positiv auf eine Sars-CoV-2-Infektion getestet. 564 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.