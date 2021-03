Kreis Viersen : Corona-Infektionen in fünf Schulen und Kitas

Kreis Viersen Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Viersen ist um fast 35 Prozent angestiegen. Am Montag waren 378 Einwohner akut infiziert. Der Inzidenz-Wert stieg von 67 auf 85.

Übers Wochenende ist die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Viersen um fast 35 Prozent angestiegen. Wie das Kreisgesundheitsamt mitteilte, waren am Montag 378 Einwohner akut infiziert, das sind 97 mehr als am Freitag. Der Inzidenz-Wert stieg von 67 auf 85. Insgesamt 688 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Angestiegen ist die Zahl der Covid-19-Patienten, die auf Intensivstationen im Kreis Viersen behandelt werden müssen. Am Montag waren es sechs, fünf von ihnen wurden invasiv beatmet. An fünf Schulen und Kitas wurden Neuinfektionen registriert. Betroffen sind unter anderem die Anne-Frank-Gesamtschule in Viersen (eine Person) und die Kita St. Josef in Viersen (eine Person).