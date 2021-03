Corona im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert steigt auf 63 – ein weiterer Todesfall

Am Mittwoch registrierte das Kreisgesundheitsamt insgesamt 62 positive Testergebnisse. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kreis Viersen Im Kreis Viersen ist am Mittwoch die Zahl der aktuell Infizierten von 219 auf 241 gestiegen. Der Inzidenz-Wert liegt nun bei 63. Knapp 54 Prozent der Infizierten haben sich mit einer Variante angesteckt.

Im Kreis Viersen ist am Mittwoch die Zahl der aktuell Infizierten von 219 auf 241 gestiegen – ein Plus von zehn Prozent. Der Inzidenz-Wert liegt nun bei 63 (Vortag: 58). Ein 95-jähriger Mann aus Nettetal starb an den Folgen seiner Corona-Infektion.