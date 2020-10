Corona im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert steigt auf 25 — Kontrollen verschärft

Kreis Viersen Angesichts stetig steigender Infektionszahlen im Kreis Viersen verstärken einzelne Kommunen die Kontrollen durch die Ordnungsämter. Der Inzidenz-Wert stieg am Donnerstag von 24 auf 25.

Dem Kreis Viersen wurden am Donnerstag insgesamt zwölf Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus bekannt, wie eine Sprecherin mitteilte. Acht Personen unter den Neu-Infizierten waren bereits als Kontaktpersonen eines nachweislich Infizierten in Quarantäne. Darunter befinden sich jeweils ein Schüler des Clara-Schumann-Gymnasiums in Viersen-Dülken sowie ein Schüler der Robert-Schumann-Schule in Willich. Aktuell gelten 88 Personen im Kreis Viersen als infiziert. 431 Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Der Brüggener Bürgermeister Frank Gellen (CDU) wandte sich am Donnerstag an die Bevölkerung, kündigte gezielte Kontrollen in Betrieben, Geschäften und Gaststätten an: „Dank Ihrer Disziplin sind die Zahlen bei uns stabil. Damit das auch weiterhin so bleibt beabsichtigen wir, auch wegen kreisweit ansteigender Infektionen, den Außendienst unseres Ordnungsamts zu verstärken und gezielte Kontrollen ... durchzuführen“, erklärte Gellen. Dabei stehe die Erhebung von Bußgeldern nicht im Vordergrund, betonte der Bürgermeister. „Vielmehr möchten wir mit Ihnen gemeinsam noch einmal den Fokus auf die leider vielfältigen Regeln werfen und mit Ihnen versuchen, mögliche Unstimmigkeiten abzustellen.“