Corona im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert steigt auf 107 — neue Fälle in drei Schulen

Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen ist am Freitag von 100 auf 107 gestiegen. Das Kreisgesundheitsamt registrierte insgesamt 53 neue Infektionen, damit gelten aktuell 439 Einwohner des Kreises als infiziert (Donnerstag: 410). 797 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Wie der Kreis am Freitag mitteilte, ist ein 90-jähriger Viersener an den Folgen seiner Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie im Kreis Viersen auf 260.