Corona im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert im Kreis Viersen sinkt auf 89

Am Donnerstag wurden dem Kreisgesundheitsamt 33 Neuinfektionen gemeldet. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Kreis Viersen Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen ist am Donnerstag leicht gesunken – von 93 auf 89 Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Am Donnerstag wurden dem Kreisgesundheitsamt 33 neue Infektionen gemeldet, auch aus zwei Pflegeeinrichtungen und einer Kindertagesstätte.

Aktuell gelten damit 411 Personen als infiziert. Neue Todesfälle gab es nicht; aufgeklärt hat sich die am Mittwoch aufgetretene Differenz zwischen den vom Kreis Viersen und dem Robert-Koch-Institut veröffentlichten Todeszahlen: „In den vergangenen Tagen gab es offenbar Fehler bei der Datenübertragung der Todesfälle an das Landeszentrum Gesundheit“, erklärte ein Kreis-Sprecher. Die vom Kreis Viersen gemeldete Zahl von 204 Toten seit Beginn der Pandemie sei korrekt.

57 Covid-19-Patienten wurden am Donnerstag stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt, davon acht auf Intensivstationen. Sieben wurden invasiv beatmet.