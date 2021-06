Corona im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert im Kreis Viersen sinkt weiter

Am Donnerstag registrierte das Kreisgesundheitsamt fünf positive PCR-Tests. Foto: dpa/Britta Pedersen

Kreis Viersen Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen ist laut Robert-Koch-Institut weiter gesunken. Im Kreis gelten laut Corona-Schutzverordnung aktuell die Maßnahmen der Stufe 1.

Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen ist laut Robert-Koch-Institut am Donnerstag von 22,1 auf 17,1 gesunken. Im Kreis gelten laut Corona-Schutzverordnung aktuell die Maßnahmen der Stufe 1. Das Kreisgesundheitsamt registrierte fünf Neuinfektionen, damit gelten aktuell 100 Einwohner als infiziert. 247 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. In den Krankenhäusern im Kreis werden sieben Covid-19-Patienten stationär behandelt, drei von ihnen auf Intensivstationen. Zwei Patienten müssen invasiv beatmet werden.