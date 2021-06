Corona im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert sinkt auf 16,4

Am Freitag registrierte das Kreisgesundheitsamt insgesamt fünf Neuinfektionen. Foto: dpa/Matthias Bein

Kreis Viersen Im Kreis Viersen ist die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut am Freitag von 17,1 auf 16,4 gesunken. Aktuell gelten 88 Einwohner als infiziert. Nach einer Kalkulation des Kreisgesundheitsamtes sind 55 Prozent von ihnen mit der zunächst in Großbritannien entdeckten Alpha-Variante des Coronavirus infiziert.

Am Freitag wurden fünf Neuinfektionen registriert. 245 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Sechs Covid-19-Patienten werden in den Krankenhäusern im Kreis stationär behandelt, zwei davon auf Intensivstationen. Beide werden invasiv beatmet.