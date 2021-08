Corona-Pandemie : Inzidenz-Wert im Kreis Viersen sinkt auf 110,9

Im Kreis Viersen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz niedriger als am Freitag. Foto: dpa/Tom Weller

Kreis Viersen In Nachbarstädten und -keisen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz noch höher als Kreis Viersen. Im Vergleich zu Freitag ist er auf 110,9 gesunken.

Am Wochenende ist der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen etwas gesunken. Laut Robert-Koch-Institut ist er mit 110,9 niedriger als noch am Freitag (116,6). Allerdings hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen innerhalb einer Woche deutlich nach oben entwickelt (Sonntag, 23. August: 77,3). Sie liegt immer noch niedriger als in Nachbarn-Städten und -Kreisen (Mönchengladbach: 151,0; Krefeld: 178,5, Rhein-Kreis Neuss: 118,6).