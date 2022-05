Corona-Pandemie : Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen sinkt auf 477

Kreis Viersen Der Kreis Viersen hat am Dienstag 78 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 497,8 auf 477,0 gesunken (Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen: 486,6).

Auch die vom Kreis Viersen geschätzte Anzahl der akut infizierten Menschen ist gesunken, von 2215 am Montag auf 2001 am Dienstag. Der Kreis misst die Anzahl anhand einer Hochrechnung der durchschnittlichen Infektionsdauer. Von den am Dienstag registrierten Neuinfektionen entfallen mit 17 (21,8 Prozent) die meisten auf die Altersgruppe der Zehn- bis 19-Jährigen; jeweils 14 Neuinfektionen (je 17,9 Prozent) entfallen auf die Gruppen der 40- bis 49-Jährigen und der 50- bis 59-Jährigen.