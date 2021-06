Corona-Pandemie : Inzidenz-Wert im Kreis Viersen bleibt unter 35

An der Hauptschule in Viersen-Süchteln wurde am Mittwoch eine Person positiv getestet. Foto: dpa/Britta Pedersen

Kreis Viersen Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen ist am Mittwoch leicht gesunken – laut Robert-Koch-Institut auf 33,5. Bleibt der Inzidenz-Wert fünf Werktage in Folge unter 35, können zwei Tage später weitere Lockerungen in Kraft treten.

Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen ist am Mittwoch leicht gesunken – laut Robert-Koch-Institut 33,8 am Dienstag auf 33,5. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz den zweiten Werktag in Folge unter der Marke von 35. Bleibt der Inzidenz-Wert fünf Werktage in Folge unter 35, können zwei Tage später weitere Lockerungen im Kreis Viersen in Kraft treten.

Das Kreisgesundheitsamt registrierte am Mittwoch bis 14 Uhr insgesamt 18 neue Infektionen, darunter eine Person an der Hauptschule in Viersen-Süchteln. Aktuell gelten 155 Einwohner im Kreis Viersen als infiziert. 357 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

In den Krankenhäusern im Kreis wurden 13 Covid-19-Patienten stationär behandelt; davon befinden sich fünf auf Intensivstaonen. Vier Patienten mussten invasiv beatmet werden.