Corona im Kreis Viersen : Zahl der Infizierten um knapp sechs Prozent gestiegen

Kreis Viersen Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen bleibt auch am dritten Werktag in Folge über 100. Die Zahl der Covid-19-Patienten, die im Krankenhaus stationär behandelt werden müssen, steigt.

Im Kreis Viersen steigt die Zahl der akut Infizierten weiter an. Am Montag galten 463 Personen als infiziert; das sind knapp sechs Prozent mehr als am Freitag. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner liegt – Stand Montag, 16 Uhr – bei 107. Damit ist nahezu sicher, dass auch der Kreis Viersen noch in dieser Woche zu den Kommunen in NRW zählen wird, in denen die „Corona-Notbremse“ in Kraft treten wird. Landrat Andreas Coenen (CDU) hatte bereits angekündigt, dass er in dem Fall Geschäfte offen halten will. Die entsprechende Schutzverordnung des Landes erlaubt das, wenn die Kunden einen tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest vorlegen können.