Corona im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert bleibt stabil unter 100

Kreis Viersen (mrö) Die Aussichten steigen, dass am Freitag die Ausgangsbeschränkungen im Kreis Viersen wegfallen: Auch am Dienstag blieb die Sieben-Tage-Inzidenz mit einem Wert von 90 unter 100. Wie der Kreis Viersen mitteilte, wurden dem Kreisgesundheitsamt insgesamt 39 Neuinfektionen gemeldet.

Damit gelten 497 Einwohner des Kreises Viersen als infiziert. Den Anteil an Virus-Mutationen kalkuliert das Kreisgesundheitsamt auf knapp 63 Prozent. 908 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne. Eine Neuinfektion wurde in der Kindertagesstätte St. Helena in Viersen festgestellt – aus Schulen und Pflegeeinrichtungen wurden am Dienstag keine Neuinfektionen bekannt, bei denen ein erhöhtes Infektionsrisiko für Mitschüler oder Mitbewohner und Pflegekräfte besteht.