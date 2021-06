Pandemie im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert fällt unter 35 — neue Corona-Fälle an Schulen

An zwei Schulen im Kreis Viersen gab es insgesamt drei weitere Corona-Fälle. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kreis Viersen Im Kreis Viersen ist der vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichte Inzidenz-Wert am Dienstag wieder unter die 35er-Marke gefallen. In Viersen und Nettetal gab es neue Corona-Fälle an Schulen.

Laut RKI sank die Sieben-Tage-Inzidenz von 35,5 am Montag auf 33,8 am Dienstag. Bleibt der Wert fünf Werktage in Folge unter der Marke von 35, können zwei Tage später weitere Lockerungen in Kraft treten.

Das Kreisgesundheitsamt registrierte am Dienstag 15 neue Corona-Infektionen, darunter drei an Schulen: An der Johannes-Kepler-Realschule in Viersen-Süchteln hatten zwei Personen einen positiven PCR-Test, an der Gesamtschule Nettetal eine Person. Damit gelten insgesamt 162 Einwohner als infiziert. 358 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

In den Krankenhäusern des Kreises wurden am Dienstag 14 Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon fünf auf Intensivstationen. Vier Menschen mussten dort invasiv beatmet werden.

Die aktuellen Infiziertenzahlen: Viersen: 33 (-6), Nettetal: 32 (-7), Brüggen: 18 (-6), Niederkrüchten: 10 (+/-0), Schwalmtal: 10 (+1), Kempen: 7 (-3), Willich: 34 (+2), Grefrath: 10 (+/-0), Tönisvorst: 8 (-1).

(mrö)