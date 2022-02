Corona im Kreis Viersen : Inzidenz klettert über 1000

Kreis Viersen Am Wochenende ist der Inzidenz-Wert für den Kreis Viersen erstmals vierstellig geworden.

Am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 1001,2 (NRW: 1416,8). Aufgrund des gegenwärtigen Pandemie-Geschehens sind die Meldungen des RKI zu Inzidenzen zurzeit besonders ungenau: weil Meldungen über Neuinfektionen verspätet einlaufen und Labor-Kapazitäten für PCR-Tests knapp sind.

Auf den Intensivstationen im Kreis wurden am Sonntag zwei Covid-19-Patienten behandelt, einer musste invasiv beatmet werden. Sieben der aktuell 37 Intensivbetten in den Krankenhäusern im Kreis Viersen waren frei. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg in NRW auf 6,0.