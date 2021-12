Corona-Pandemie : Inzidenz-Wert im Kreis Viersen sinkt unter den NRW-Schnitt

117 Neuinfektionen registrierte das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind die Infiziertenzahlen am Donnerstag leicht gestiegen. Aktuell gelten 1489 Einwohner als infiziert, das sind neun mehr als am Mittwoch. Das Kreisgesundheitsamt registrierte 117 Neuinfektionen, davon 17 an zwölf Schulen.

Die Inzidenz im Kreis Viersen sank von

292,1 auf 285,4 (NRW: 293,2), liegt damit erstmals seit Wochen unter dem Landes-Schnitt. 188 Kontaktpersonen befanden sich in Quarantäne.

Die Zahl der Covid-19-Patienten, die aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung in einem der Krankenhäuser im Kreis stationär behandelt werden müssen, sank von 48 auf 45. Acht Patienten liegen auf der Intensivstation, zwei weniger als am Vortag. Vier Patienten müssen beatmet werden, einer weniger als am Mittwoch. Die NRW-Hospitalisierungsrate liegt bei 4,4.

Und so entwickelten sich die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden: Viersen: 359 (-3), Nettetal: 262 (+/-0), Brüggen: 72 (-3), Niederkrüchten: 48 (-4), Schwalmtal: 79 (-4), Kempen: 209 (+9), Willich: 197 (-3), Grefrath: 94 (+9), Tönisvorst: 169 (+8).

(mrö)