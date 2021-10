Kreis Viersen : Inzidenz im Kreis nicht mal halb so hoch wie in NRW

Am Freitag wurden 15 Neuinfektionen im Kreis Viersen registriert. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen Die Zahl der Corona-Infizierten ist im Kreis Viersen am Freitag leicht gestiegen, von 146 auf 155 Personen. Das Kreisgesundheitsamt registrierte 15 Neuinfektionen, darunter zwei an Schulen. Betroffen sind die Anne-Frank-Gesamtschule am Standort Lindenstraße in Viersen und die Kolpingschule in Willich.

Der Inzidenz-Wert sank von 27 auf 25. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen nicht mal halb so hoch wie in NRW (56).

Aktuell wird in den Krankenhäusern im Kreis Viersen ein Covid-19-Patient stationär behandelt, aber nicht auf der Intensivstation. Die aktuelle Hospitalisierungsinzidenz lag laut Informationssystem Gefahrenabwehr NRW am Donnerstag bei 3,45. 85 Einwohner befanden sich am Freitag in Quarantäne.

Mehr als 65 Prozent der Einwohner des Kreises haben laut Kassenärztlicher Vereinigung einen vollständigen Impfschutz, mehr als 70,6 Prozent erhielten eine Erstimpfung.